В Москве проходит международный детский культурный форум

Масштабное событие, собравшее более двух тысяч талантливых подростков со всей России и из-за рубежа. В московском Дворце пионеров на Воробьёвых горах в эти дни проходит третий международный детский культурный форум.
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