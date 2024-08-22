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В Москве проходит международный детский культурный форум

В Москве проходит международный детский культурный форум

Масштабное событие, собравшее более двух тысяч талантливых подростков со всей России и из-за рубежа. В московском Дворце пионеров на Воробьёвых горах в эти дни проходит третий международный детский культурный форум.

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