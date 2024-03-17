Бывший шеф британской разведки предупреждает: мы сейчас в состоянии войны Экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав: Великобритания ведет серую войну с Россией Бывший руководитель британской секретной разведывательной службы МИ-6 Ричард Дирлав (Richard Dearlove) никогда не стеснялся в выражениях.
Экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав в истерике: всё идёт не так
Комментарии
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владимир рябченко
НИКОГДА нагло-саксы не простят коммунистам распад их колониальной империи... когда они с индийского чая, китайской наркоты, русской ставриды пересели на оФФсянку, сэр... голодный грабитель превращается в монстра, которому никакие человеческие законы не писаны... а в Штаты перебирались в своё время худшие их них
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19 час.
EV
Evgeni Velesik
Вы когда-нибудь огребëте Посейдон!
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17 час.
ИП
Игорь Петров
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6 час.
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