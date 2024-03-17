Экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав в истерике: всё идёт не так

владимир рябченко

НИКОГДА нагло-саксы не простят коммунистам распад их колониальной империи... когда они с индийского чая, китайской наркоты, русской ставриды пересели на оФФсянку, сэр... голодный грабитель превращается в монстра, которому никакие человеческие законы не писаны... а в Штаты перебирались в своё время худшие их них