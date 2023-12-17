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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Какой силы будут удары магнитной бури в конце декабря 2023 года, как к ним подготовиться

Какой силы будут удары магнитной бури в конце декабря 2023 года, как к ним подготовиться

Какой силы будут удары магнитной бури в конце декабря 2023 года, как к ним подготовиться Юлия РустоваЧтобы заранее подготовиться к магнитной буре, которая ожидается в конце декабря 2023 года, следует знать, какой силы будут ее удары и что необходимо делать в эти дни.

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