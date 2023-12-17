Какой силы будут удары магнитной бури в конце декабря 2023 года, как к ним подготовиться Юлия РустоваЧтобы заранее подготовиться к магнитной буре, которая ожидается в конце декабря 2023 года, следует знать, какой силы будут ее удары и что необходимо делать в эти дни.