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Последствия блэкаута в Киеве: некоторые районы остались без воды и света, частично не работает общественный транспорт

Блэкаут вновь произошел в Киеве в ночь на пятницу, 9 октября 2026 года. В городе были введены экстренные отключения света, нарушена работа метро, возникли перебои с подачей воды и проблемы в работе городской канализации.

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