Закон и Порядок

135 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    "Тут надо сделать лирическое отступление, так как у нас раньше из пропагандистских соображений называли Адольфа Гитле...Может быть, обойд...
  • Александр Клюянов
    "А всем остальным рекомендую вспомнить о судьбе Николая Второго". Достаточно понять ОДНОМУ... эРэФ уже превратилась в..."Мы ВСЕГДА выигры...
  • Владимир Карпов
    Что-то я стал плохо соображать в последнее время ... Это что-же получается - за стеной сладкой лапши нам на уши на са...Идеология - это ц...

«Когда власть ослабнет - мигранты выйдут на улицы!»: Провидец Игорь Стрелков-Гиркин предрёк России страшное будущее Франции

«Когда власть ослабнет - мигранты выйдут на улицы!»: Провидец Игорь Стрелков-Гиркин предрёк России страшное будущее Франции

 И ещё страшнее (видео) Известный в России главарь «Клуба рассерженных патриотов» Игорь Стрелков-Гиркин после своего гениального предсказания мятежа Евгения Пригожина продолжает пророчить стране страшное будущее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх