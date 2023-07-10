«Когда власть ослабнет - мигранты выйдут на улицы!»: Провидец Игорь Стрелков-Гиркин предрёк России страшное будущее Франции

И ещё страшнее (видео) Известный в России главарь «Клуба рассерженных патриотов» Игорь Стрелков-Гиркин после своего гениального предсказания мятежа Евгения Пригожина продолжает пророчить стране страшное будущее.
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