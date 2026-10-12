Во Франции 14-летний ученик выстрелил в директора и учителя из дробовика

14-летний ученик сегодня утром, вооружившись дробовиком, устроил стрельбу в средней школе Жозеф-Лаканаль в Обане на юге Франции.
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