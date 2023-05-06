Медведев назвал «дикими» убытки, которые несет Германия из-за санкций против России и поддержки Украины

Дмитрий Медведев назвал «дикими» финансовые потери, которые несет Германия из-за ограничительных мер, введенных в отношении Москвы, и поддержки Украины.
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