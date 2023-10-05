CNN: долг сына Байдена Хантера по судебным процессам превысил $10 млн

Сын президента США Джо Байдена Хантер за последние пять лет накопил долги размеров более $10 млн на юридических счетах и может потратить еще миллионы, поскольку ему предстоит столкнуться с федеральными обвинениями и возможностью дорогостоящего судебного разбирательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии