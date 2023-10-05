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CNN: долг сына Байдена Хантера по судебным процессам превысил $10 млн

CNN: долг сына Байдена Хантера по судебным процессам превысил $10 млн

Сын президента США Джо Байдена Хантер за последние пять лет накопил долги размеров более $10 млн на юридических счетах и ​​может потратить еще миллионы, поскольку ему предстоит столкнуться с федеральными обвинениями и возможностью дорогостоящего судебного разбирательства.

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