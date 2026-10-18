Отсутствие зубной боли не всегда означает, что проблема исчезла. Разрушенный кариесом или сломанный зуб может оставаться источником инфекции, даже если человек давно перестал ощущать дискомфорт.
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