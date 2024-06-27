Искусство на выходные: 10 необычных идей для культурного досуга в Москве

Архитектурные прогулки по Пресне с девелопером FORMA и музеем «Гараж» Подробности Летняя Москва — настоящий подарок для ищущих впечатлений горожан и гостей столицы: как никогда улицы с тихими скверами живописны и просторны.
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