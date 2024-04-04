Карандин о травме Фукале: «Несчастный случай. Шалунов неудачно падал, его немного развернуло, ноги пошли в колени вратаря. Арбитры сработали правильно»

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале.
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