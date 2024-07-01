Костромская область, с. Завражье.

старинное село Завражье, расположенном на правом берегу Волги, рядом с устьем реки Нёмда. известно, что в 15 веке, эти места посещал преподобный Макарий Унженский, известный монах и миссионер поволжских народов.
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