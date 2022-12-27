Штабы ВСУ эвакуировались из Кременной в Рубежное

Штабы Вооруженных сил Украины из города Кременная эвакуированы в населенный пункт Рубежное. Об этом передает «Московский комсомолец», ссылаясь на слова руководителя украинской областной военно-гражданской администрации на Луганщине Сергея Гайдая.