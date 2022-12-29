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Джимми Батлер подколол Юдониса Хаслема после вывода из обращения его школьного номера

Джимми Батлер подколол Юдониса Хаслема после вывода из обращения его школьного номера

Школа Майами Хай, за которую играл форвард «Хит» Юдонис Хаслем, вывела из обращения 50-й номер 42-летнего игрока.

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