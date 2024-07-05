Рабочий визит в службу ´одно окно´ Бобруйского районного исполнительного комитета.

Ведущий референт управления обязательной юридической экспертизы, координации деятельности служб ´одно окно´ Евгения Малаховская в рамках рабочего визита посетила службу ´одно окно´ Бобруйского районного исполнительного комитета.
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