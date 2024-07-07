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Царьград

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Волгоградские спасатели продолжают разбирать завалы после взрыва на насосной станции

Волгоградские спасатели продолжают разбирать завалы после взрыва на насосной станции

Под завалами ещё могут находиться люди.Второй день продолжается разбор завалов на месте взрыва на насосной станции в Волгограде и её обрушения.

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