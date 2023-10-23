Израиль назвал условия отмены наземной операции в секторе Газа

Однако ЦАХАЛ не считает, что ХАМАС может выполнить эти условия. Политики Израиля тем временем заявляют о готовности нанести удары по Ирану и Ливану, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, вернул бы 212 заложников, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась», — заявил представитель ЦАХАЛ.