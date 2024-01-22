ЕС рассматривает новую схему по финансированию ВСУ, — Wall Street Journal

ЕС рассматривает новую схему по финансированию ВСУ, пишет Wall Street Journal. План предусматривает возврат странам-членам 20 миллиардов евро за военную помощь, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет.
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