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Гастроли Лии Ахеджаковой в США: С "Веней" и лозунгом украинских националистов. Тут только Меладзе не хватает

Гастроли Лии Ахеджаковой в США: С "Веней" и лозунгом украинских националистов. Тут только Меладзе не хватает

Царьград © Ekaterina Tsvetkova Russian Look/Globallookpress Из США приходят новости, после которых так и хочется воскликнуть – "А что, ничему либералов жизнь не учит?".

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рубцова галина
Две подруги &quot;Красиво ты живёшь, Любезная сестрица! - Сказала с завистью в гостях у Крысы Мышь. - На чём ты ешь и пьёшь, На чём сидишь, Куда ни глянешь - всё из-за границы!&quot; - &quot;Ах, если б, душенька, ты знала, - Со вздохом Крыса отвечала, - Я вечно что-нибудь ищу! Я день-деньской в бегах за заграничным - Всё наше кажется мне серым и обычным, Я лишь заморское к себе в нору тащу: Вот волос из турецкого дивана! Вот лоскуток персидского ковра! А этот нежный пух достали мне вчера - Он африканский. Он от Пеликана!&quot; - &quot;А что ты ешь? - спросила Крысу Мышь. - Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало!&quot; - &quot;Ах, душенька! - ей Крыса отвечала. - Тут на меня ничем не угодишь! Вот разве только хлеб я ем и сало!...&quot; Мы знаем, есть ещё семейки, Где наше хают и бранят, Где с умилением глядят На заграничные наклейки... А сало... русское едят!
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