Гастроли Лии Ахеджаковой в США: С "Веней" и лозунгом украинских националистов. Тут только Меладзе не хватает

рубцова галина

Две подруги "Красиво ты живёшь, Любезная сестрица! - Сказала с завистью в гостях у Крысы Мышь. - На чём ты ешь и пьёшь, На чём сидишь, Куда ни глянешь - всё из-за границы!" - "Ах, если б, душенька, ты знала, - Со вздохом Крыса отвечала, - Я вечно что-нибудь ищу! Я день-деньской в бегах за заграничным - Всё наше кажется мне серым и обычным, Я лишь заморское к себе в нору тащу: Вот волос из турецкого дивана! Вот лоскуток персидского ковра! А этот нежный пух достали мне вчера - Он африканский. Он от Пеликана!" - "А что ты ешь? - спросила Крысу Мышь. - Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало!" - "Ах, душенька! - ей Крыса отвечала. - Тут на меня ничем не угодишь! Вот разве только хлеб я ем и сало!..." Мы знаем, есть ещё семейки, Где наше хают и бранят, Где с умилением глядят На заграничные наклейки... А сало... русское едят!