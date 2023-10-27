SHOT: иноагент Макаревич избавился от всей недвижимости в России

Рок-музыкант, певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* больше не имеет недвижимости в России — долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте в Москве музыкант передал своему сыну Ивану Макаревичу, а особняк в Подмосковье переписал на сестру.