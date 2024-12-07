Суд оставил под домашним арестом жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана

Советский районный суд Махачкалы оставил под домашним арестом жену бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Айшат, чей сын был ликвидирован силовиками во время нападения террористов на синагоги и православные храмы в Дагестане в июне.