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Институт Маккейна: Ради мира Украине придется уступить, заплатив неприятную цену

Институт Маккейна: Ради мира Украине придется уступить, заплатив неприятную цену

Украина должна пойти на уступки России, чтобы получить членство в Североатлантическом альянсе. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор Института Джона Маккейна Эвелин Фаркас, бывший замминистра обороны США, https://www.

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