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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миддлтон про Капризова: «Любит пиво и тусоваться. Он из городка или деревни недалеко от Монголии. Кирилл невероятен – лучший российский игрок, которого я встречал»

28-летний канадский защитник выступает с российским форвардом за «Миннесоту». – Расскажи что-нибудь эдакое про Kirill The Thrill («Кирилл Сенсационный» – одно из прозвищ Капризова в клубе – Спортс’‘), какие-нибудь его выходки.

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