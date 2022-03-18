Сборная Казахстана по футболу на матч Лиги наций c Молдовой отправится через Румынию

Cборная Казахстана по футболу вылетит на гостевую игру плей-офф Лиги наций против Молдовы 22 марта. 18 марта начнется УТС сборной Казахстана в Нур-Султане под руководством Андрея Карповича.
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