Сборная Казахстана по футболу на матч Лиги наций c Молдовой отправится через Румынию

Cборная Казахстана по футболу вылетит на гостевую игру плей-офф Лиги наций против Молдовы 22 марта.  18 марта начнется УТС сборной Казахстана в Нур-Султане под руководством Андрея Карповича.

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