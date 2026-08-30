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5 Hilarious Sitcom Stars Who Also Played Absolutely Frightening Villains

5 Hilarious Sitcom Stars Who Also Played Absolutely Frightening Villains

Comedy and horror are two sides of the same coin. These actors prove that the funniest sitcom stars around can be downright terrifying if they wanted to be.

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