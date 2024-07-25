Ждать ли мобилизации в России? Чёткий ответ дал министр Белоусов

ТГ

Татьяна Гусева

Надо организовывать новые предприятия по выпуску беспилотников и боеприпасов в каждом городе. Потому, что война будет продолжаться ещё долго, пока на западе не прочувствуют её на своих территориях. А для этого нужно расширять производства военной направленности.