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Ждать ли мобилизации в России? Чёткий ответ дал министр Белоусов

Ждать ли мобилизации в России? Чёткий ответ дал министр Белоусов

Глава Минобороны России высказался о мобилизации в ходе закрытой встречи.Министр обороны России Андрей Белоусов абсолютно чётко и ясно высказался о мобилизации в нашей стране.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Надо организовывать новые предприятия по выпуску беспилотников и боеприпасов в каждом городе. Потому, что война будет продолжаться ещё долго, пока на западе не прочувствуют её на своих территориях. А для этого нужно расширять производства военной направленности.
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16 час.

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