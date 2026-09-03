Packard Bell возвращается: виниловый проигрыватель DotLoop в чемоданчике и новая lifestyle‑коллекция

К столетию легендарного бренда Packard Bell компания Acer перезапускает марку с акцентом на доступный ретро‑стиль и простые решения: первым хедлайнером стал портативный проигрыватель винила DotLoop в формате кейса, который появится в продаже уже в сентябре по цене от €149.
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