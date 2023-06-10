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Рябыкин о звене Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий в «Ак Барсе»: «Интересно, удастся ли им вернуть время назад и вновь стать лучшими»

– Яшкин для «Ак Барса» – радикальное усиление? – С одной стороны, Яшкин – форвард, которому нужны сильные партнеры, с другой – возвращается в стихию звена с Шипачевым и Кагарлицким, которое три-четыре года назад было одним из сильнейших в КХЛ.

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