Рябыкин о звене Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий в «Ак Барсе»: «Интересно, удастся ли им вернуть время назад и вновь стать лучшими»

– Яшкин для «Ак Барса» – радикальное усиление? – С одной стороны, Яшкин – форвард, которому нужны сильные партнеры, с другой – возвращается в стихию звена с Шипачевым и Кагарлицким, которое три-четыре года назад было одним из сильнейших в КХЛ.