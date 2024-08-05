С начала года более 1 млн клиентов Сбера оплатили покупки улыбкой

С начала года россияне совершили более 10 млн оплат c помощью биометрии, а количество пользователей, которые воспользовались сервисом превысило1 млн человек и продолжает расти, сообщил старший вице-президент Сбера, руководитель блока "Транзакционный банкинг" Дмитрий Малых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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