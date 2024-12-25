Политика как он...
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Политика как она есть

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Байден поддержал Пэрис Хилтон по одному вопросу

Байден поддержал Пэрис Хилтон по одному вопросу

Действующий президент США Джо Байден поддержал законопроект о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях, продвигаемый американской светской львицей, актрисой, певицей и дизайнером Пэрис Хилтон.

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