Байден поддержал Пэрис Хилтон по одному вопросу

Действующий президент США Джо Байден поддержал законопроект о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях, продвигаемый американской светской львицей, актрисой, певицей и дизайнером Пэрис Хилтон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии