Владельцу нелегального кафе во Владивостоке грозят серьезные последствия за нарушение правил безопасности

Владельцу нелегального кафе во Владивостоке грозят серьезные последствия после того, как он проигнорировал предупреждения надзорного органа и продолжил свою деятельность, несмотря на выявленные нарушения.
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