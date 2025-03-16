Равиль Якубов: «У Толчинского есть шанс перевернуть сезон. У него вся карьера состоит из взлетов и пауз. Есть игроки, склонные к постоянной перезарядке»

– Вы много лет работали в ЦСКА, в Западной конференции, что отметили для себя на Западе в последние дни? – Наступает очень интересный момент в карьере нашего бывшего форварда, а ныне нападающего СКА Сергея Толчинского.
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