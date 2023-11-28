Китайская автомобильная компания Zeekr подает заявку на листинг в Нью-Йорке под тикером ZK

Китайская автомобильная компания Zeekr Intelligent Technology Holding Limited подала заявку на листинг в Нью-Йорке и станет четвертым новым китайским автопроизводителем, зарегистрированным в США после Nio (NYSE: NIO), Xpeng (NYSE: XPEV) и Li Auto (NASDAQ: LI).
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