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День Святого Валентина в Caffé Mandy’s

День Святого Валентина в Caffé Mandy’s

Нью-йoркское брассери Caffé Mandy’s и проект авторской парфюмерии и косметики Moleculе решили пофантазировать на тему самого романтического дня года и придумали два коктейля — для Нее и для Него, — вдохновленных ароматами бренда Vilhelm Parfumerie.

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