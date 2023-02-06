День Святого Валентина в Caffé Mandy’s

Нью-йoркское брассери Caffé Mandy’s и проект авторской парфюмерии и косметики Moleculе решили пофантазировать на тему самого романтического дня года и придумали два коктейля — для Нее и для Него, — вдохновленных ароматами бренда Vilhelm Parfumerie.
Нью-йoркское брассери Caffé Mandy’s и проект авторской парфюмерии и косметики Moleculе решили пофантазировать на тему самого романтического дня года и придумали два коктейля — для Нее и для Него, — вдохновленных ароматами бренда Vilhelm Parfumerie.
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