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Царьград

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Бои за Веселое: русские войска вступили в сражение на стыке Запорожья и ДНР

Бои за Веселое: русские войска вступили в сражение на стыке Запорожья и ДНР

Русские войска вошли на окраины села Веселое на границе Запорожской области и ДНР. Начались бои за освобождение населенного пункта, как сообщил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

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