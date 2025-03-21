Бои за Веселое: русские войска вступили в сражение на стыке Запорожья и ДНР

Русские войска вошли на окраины села Веселое на границе Запорожской области и ДНР. Начались бои за освобождение населенного пункта, как сообщил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
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