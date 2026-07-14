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Журова — о словах Плющенко про деградацию фигурного катания: надо быть аккуратнее

Журова — о словах Плющенко про деградацию фигурного катания: надо быть аккуратнее

Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 м в конькобежном спорте, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о фигурном катании в России.

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