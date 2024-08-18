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«Японию победили не А-бомбы, это сделал Сталин»

«Японию победили не А-бомбы, это сделал Сталин»

На фото: советские войска входят в Далянь, 1945 г. Трумэн признавал, что начало советского наступления в Маньчжурии означало конец войны 15 августа 1945 года в 12 часов пополудни японцы впервые услышали по радио голос своего божественного императора.

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