Эксперт назвал риски банковских вкладов с высокими ставками

Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал агентству "Прайм", что банки активно рекламируют вклады с высокими процентными ставками, но за этими обещаниями могут скрываться невыгодные варианты.
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