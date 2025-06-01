Равноправие и дружба: как в Москве обсуждали развитие многополярного мира

На этой неделе в Москве высокопоставленные силовики из свыше ста стран, входящих в такие организации как BRICS, ШОС, АСЕАН, Лигу арабских государств, Африканского союза обсуждали построение многополярного мира.
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