Экс-чиновник Минздрава Камчатки пойдет под суд за взятку в 8,5 млн рублей

Экс-чиновник Минздрава Камчатки пойдет под суд за получение взятки В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего должностного лица Министерства здравоохранения региона, получавшего взятку от предпринимателей.
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