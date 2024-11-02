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Экс-чиновник Минздрава Камчатки пойдет под суд за взятку в 8,5 млн рублей

Экс-чиновник Минздрава Камчатки пойдет под суд за взятку в 8,5 млн рублей

Экс-чиновник Минздрава Камчатки пойдет под суд за получение взятки В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего должностного лица Министерства здравоохранения региона, получавшего взятку от предпринимателей.

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