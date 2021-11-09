Поздравление Владимира Колокольцева с Днем сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Сегодня подразделения МВД России успешно отвечают на вызовы времени, на высоком уровне выполняют самые сложные задачи.
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