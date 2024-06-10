Родители пожаловались на несправедливое распределение путевок в детские лагеря

В Новосибирске в этом летнем сезоне распределение путевок в детские оздоровительные лагеря осуществляется по двум очередям: на основании заявлений от заявителей/заявок от организаций и на основании заявлений в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.