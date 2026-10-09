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Пронедра

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Российские ученые нашли новый вид микропаразита в дальневосточном мхе

Российские ученые нашли новый вид микропаразита в дальневосточном мхе

Самые удивительные открытия иногда находятся не в космических глубинах и не на дне мирового океана, а буквально под ногами.

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