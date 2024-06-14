30 идей для маленькой веранды и патио на даче

Маленькие веранды и патио часто остаются недооцененными, скрытыми жемчужинами нашего жилища. Они предоставляют уникальную возможность создать уютное, интимное пространство для отдыха, вдохновляя нас на творчество и поиск оригинальных решений.
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