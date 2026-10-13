Калужская область повысит зарплаты бюджетникам с 2027 года

Зарплаты бюджетников в Калужской области будут повышать с учётом указов президента и роста МРОТ, часть средств выделят из внутренних ресурсов и доходов от предпринимательской деятельности.
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