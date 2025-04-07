Пикап Kia Tasman: экстремальная версия и перспективы в Америке[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Первый рамный пикап компании Kia дебютировал минувшей осенью и пока вышел только на внутренний рынок Южной Кореи.
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