Российские волонтеры разработали уникальный подавитель дронов

Эксперты волонтерской компании «Элтех-Юг» создали средство для подавления бспилотников. Как рассказал «Известиям» владелец организации Александр Камин, новое устройство может воздействовать на вражеский дрон всего за 3-4 минуты.
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