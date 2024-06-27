Рост прибыли промпредприятий Китая резко замедлился в мае

Рост прибыли промышленных предприятий Китая резко замедлился в мае, сообщает Reuters. Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, 27 июня, прибыль промышленных предприятий Китая в мае росла значительно медленнее, что подчеркивает трудности, с которыми сталкивается вторая по величине экономика мира, поскольку слабый внутренний спрос сдерживает общий экономический рост.