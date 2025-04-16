В НХЛ определились семь участников плей-офф от Восточной конференции

Определены семь из восьми участников плей‑офф НХЛ от Восточной конференции лиги. Пары первого раунда плей‑офф от Востока выглядят следующим образом: — «Вашингтон» — «Коламбус»/«Монреаль»; — «Торонто» — «Оттава»; — «Тампа» — «Флорида»; — «Каролина» — «Нью‑Джерси».
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