Трамп готов купить сектор Газа

По словам главы государства Дональда Трампа, США могут приобрести и установить над этой территорией контроль, а потом восстановить при помощи других государств, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
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